The Flash sarà 'uno dei migliori film di supereroi di sempre', promette James Gunn

James Gunn, co-responsabile dei DC Studios, nel parlare del film The Flash - in uscita il 16 giugno 2023 e diretto da Andy Muschietti - non si è certo trattenuto negli elogi, al punto da affermare che "probabilmente sarà uno dei più grandi film di supereroi mai realizzato".

In un'intervista con Variery, Gunn ha dapprima discusso sulla situazione delicata in cui riversa l'attore protagonista Ezra Miller – tra le tante accuse, Miller è stato condannato per violazione di domicilio – dopodiché ha ricordato come il DC Universe sia destinato a un soft reboot.

Tuttavia, i suoi pronostici sul film sono ben più rosei di quanto queste informazioni lascino credere. Gunn, infatti, ha espresso la convinzione speranzosa (seppur criptica) che The Flash potrà "[riprisinare] tutto" all'interno del franchise: preceduto da Shazam: Fury of the Gods, il film sull'uomo più veloce del mondo sarà seguito da Blue Beetle, poi Aquaman and the Lost Kingdom e infine – nel 2025 – il nuovo Superman, che vedrà Henry Cavill sostituito da un altro attore; il tutto a generare legami narrativi in grado di espandere sempre più il mondo dei supereroi. In un'altra occasione, Gunn ha dichiarato che The Flash resetterà il Dc Universe.

Anche Warner Bros. nutre grandi sperane per il film, paragonandolo addirittura a quelli del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. Non sorprende che una sceneggiatura per il sequel di The Flash sia già stata scritta.

Quanto a Miller, l'attore si è scusato pubblicamente per le accuse. "Ultimamente ho attraversato un periodo di profonda crisi" ha dichiarato, "ma ora sono consapevole di avere problemi di salute mentale, perciò ho iniziato una terapia al riguardo. Voglio scusarmi con tutti quanti per l'allarme che ho generato e l'allontanamento dalla mia personalità passata. Da parte mia, mi impegnerà al massimo per tornare a una fase sana, sicura e produttiva della mia vita".