The Flash, ufficiale! Nicolas Cage sarà Superman, 25 anni dopo il suo film mai fatto

Vi avevamo già parlato, nelle scorse settimane, del possibile cameo di Nicolas Cage nei panni di Superman in The Flash, ampiamente anticipato da alcuni dei più famosi insider e scooper del settore, e adesso è arrivata la conferma ufficiale.

Durante un'intervista con Esquire Middle East, che è arrivata online a poche ore dalla pubblicazione del trailer finale di The Flash, il regista del film Andy Muschietti ha rivelato che Nicolas Cage farà un cameo nel cinecomix DC nei panni di Superman: un gran momento di festa per i fan e soprattutto per la star, che ha finalmente potuto interpretare l'Uomo d'Acciaio ben venticinque anni dopo il famigerato film Superman Lives di Tim Burton, entrato in produzione dopo il successo di Batman Returns ma mai realizzato.

"Nic è stato assolutamente meraviglioso", ha rivelato Muschietti. “Sebbene il suo ruolo sia solo per un cameo, si è letteralmente tuffato nella parte con un grandissimo entusiasmo. Da regista, ho sognato per tutta la vita di poter lavorare con lui, un giorno. E ora spero di poter tornare lavorarci molto presto! È un grande fan dei fumetti, e soprattutto di Superman”, ha concluso il regista.

Che cosa ne pensate di questo annuncio a poche settimane dall'uscita del film? Che la decisione di rivelare il cameo segreto di Nicolas Cage in The Flash abbia a che fare con la prevenzione spoiler? Del resto, come vi abbiamo raccontato, c'è già stato qualcuno che ha provato a piratare The Flash ad una delle anteprime per fan organizzati in questi giorni.

The Flash arriverà al cinema dal 15 giugno prossimo.