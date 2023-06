The Flash ha avuto tre finali diversi, uno per ogni dirigenza Warner Bros/DC

In questi giorni abbiamo parlato della tribolata e lunghissima produzione di The Flash, primo stand-alone del supereroe DC Comics, ma per capire meglio le difficoltà affrontate da quest'ultima incarnazione del film diretto da Andy Muschietti vale la pena concentrarsi sul suo finale.

In un nuovo rapporto pubblicato dal The Hollywood Reporter, infatti, viene riportato che The Flash ha avuto tre finali diverse nel corso della sua produzione, ognuna realizzato per conto di una delle diverse dirigenze Warner Bros. e gestioni DC Films/Studios susseguitesi negli ultimi anni. Nel seguente paragrafo analizzeremo le differenze tra queste tre scene conclusive del film, ma prima di proseguire vi ricordiamo che l'articolo è contrassegnato come spoiler quindi procedete nella lettura con cautela.

Partiamo col dire che, in un modo o nell'altro (in ogni Multiverso, potremmo scherzare), la scena finale di The Flash è sempre ambientata davanti al tribunale, ma i suoi interpreti differiscono di volta in volta: il finale originale includeva la Supergirl di Sasha Calle e il Batman/Bruce Wayne di Michael Keaton, ed è trapelato tempo fa grazie ad alcune foto dal set che mostravano entrambi gli attori di fronte ai gradini del palazzo di giustizia. Tuttavia, secondo l'Hollywood Reporter, quando i dirigenti della DC Films di quel periodo hanno lasciato lo studio, alla sequenza vennero aggiunti due camei legati al DCEU, vale a dire quelli di Henry Cavill nei panni di Superman/Clark Kent e Gal Gadot in quelli di Wonder Woman: la seconda versione del finale di The Flash, in sostanza, era identica alla prima (quindi con Sasha Calle e Michael Keaton inclusi) più i nuovi arrivati Cavill e Gadot.

Alla fine, questo secondo finale è stato tagliato dopo che Warner Bros Discovery annunciò i nuovi DC Studios di James Gunn e Peter Safran: Cavill e Gadot dovevano andarsene, in quanto la loro presenza alla fine del film (che nel frattempo è stato interamente rivisto per fungere da ponte tra il vecchio DCEU e il nuovo DC Cinematic Universe) non avrebbe fatto altro che confondere gli spettatori. Questa mossa è stata attuata quando i DC Studios hanno cancellato Man of Steel 2 con Henry Cavill e Wonder Woman 3 in vista del reboot del franchise, e insieme a loro dal finale di The Flash sono stati 'fatti fuori anche' Michael Keaton e Sasha Calle: il primo, addirittura, sarebbe dovuto rimanere nel DCEU per comparire successivamente nel film di Batgirl (ricordate? Nelle due scene iniziali originali, il Bruce Wayne di Keaton era al tribunale).

Il finale definitivo di The Flash, invece, elimina tutti gli ospiti precedenti (non solo Henry Cavill e Gal Gadot ma anche Michael Keaton e Sasha Calle, i cui personaggi 'non sopravvivono' alla sequenza del Multiverso) e fa comparire a sorpresa nientemeno che George Clooney nei panni di Bruce Wayne, un grande ritorno dai tempi di Batman & Robin per un finale che non chiarisce il futuro del DCU e anzi lascia parecchie porte aperte: ad esempio incerto il destino della stessa Sasha Calle, con il film Superman: Woman of Tomorrow che farà parte della line-up di lancio del DCU ancora senza un'attrice.

Insomma, tante domande alle quali James Gunn e Peter Safran dovranno necessariamente rispondere...magari già dal prossimo San Diego Comic-Con 2023.