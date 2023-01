The Flash, trapelano nuove informazioni sul film con Ezra Miller: svelato il villain?

A qualche settimana di distanza dalla pubblicazione delle foto del set di Central City per The Flash arrivate online per gentile concessione del regista Andy Muschietti, torniamo a parlare dell'attesissimo cinecomix DC con protagonista Ezra Miller grazie a nuove indiscrezioni emerse in queste ore.

Stando alle informazioni ottenute dall'account Twitter 'The Flash News', molto vicino alla produzione e dimostratosi piuttosto affidabile in passato, Dark Flash sarà il villain principale di The Flash, anche se - come spesso accade nei film tratti dai fumetti - il personaggio non sarà tanto una trasposizione fedelissima della sua controparte a fumetti, quanto un 'mix' tra Dark Flash e Black Flash, creando così un cattivo originale.

Ma non è tutto, perché - sempre in base allo scoop dell'account - la tuta di Dark Flash sarà fatta di materiale kryptoniano, illustrato nel concept realizzato dall'artista Yousef Defenshi. L'indiscrezione punta dritta verso il ritorno di Michael Shannon, che come sappiamo nel film con Ezra Miller vestirà nuovamente i panni del generale Zod per quella che si pensa sarà una nuova versione degli eventi di Man of Steel, con Superman sostituito da Supergirl in questo universo alternativo visitato da Flash.

A proposito di reboot: ricordiamo che oggi James Gunn annuncerà la nuova prima Fase del DC Universe, quindi rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti dal mondo DC! The Flash arriverà nei cinema il 16 giugno.