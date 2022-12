The Flash, il trailer verrà rilasciato durante il Super Bowl!

Il terremoto che ha colpito casa Warner pare non abbia abbassato le speranze riguardo l'uscita di The Flash, pellicola che vedrà Ezra Miller nuovamente nei panni di Barry Allen. Il trailer del film verrà presentato a Febbraio segnando un ritorno dopo ben 17 anni della Warner Bros al Super Bowl.

Il trailer del film arriverà nel break time della manifestazione sportiva che si svolgerà il 12 febbraio 2023. La fiducia della Warner è tale da rilasciarlo a pochi giorni dall'uscita nelle sale di Ant-Man and The Wasp Quantumania, maggior competitor del periodo, che arriverà al cinema il 16 febbraio. L'ultima volta che un prodotto dello studios è stato presentato alla manifestazione è stato nel 2006 quando venne ufficializzato il trailer di V per Vendetta.

Dopo il licenziamento di Henry Cavill dal ruolo di Superman e le polemiche che hanno investito la nuova dirigenza dei neonati DC Studios, non è molto chiaro il destino di Flash dopo l'uscita di questo problematico film che, nel corso dei mesi, è stato al centro di tantissimi scandali che hanno coinvolto il suo protagonista. Le diverse accuse di violenza e aggressione avanzate negli ultimi anni, hanno raggiunto il culmine con le scuse di Ezra Miller e l'inizio delle cure. Nonostante ciò il reset totale programmato da Gunn e Safran per il DC Universe sembra andare avanti.

Il futuro di Flash sembra essere sul filo del rasoio nonostante l'uscita della pellicola sia ormai confermata. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!