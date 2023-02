The Flash, il primo trailer fa paura! Ci sono anche Batman di Ben Affleck e Michael Keaton

Come promesso e anticipato dal poster ufficiale di The Flash uscito nelle scorse ore, Warner Bros Discovery ha approfittato del Super Bowl 2023 per pubblicare il primo trailer integrale dell'attesissimo cinecomix DC con protagonista Ezra Miller.

Nel filmato, che potete godervi come al solito all'interno dell'articolo, vediamo il velocissimo supereroe scarlatto alle prese con un'avventura nel Multiverso: la trama del film seguirà infatti Barry Allen mentre tenta di usare la sua super-velocità per tornare indietro nel tempo e impedire la morte di sua madre; la sua missione, tuttavia, avrà grosse ripercussioni sul continuum spazio-temporale dell'universo DC, anzi del Multiverso DC - al punto che James Gunn ha confermato che The Flash sarà il film che resetterà il DCU.

Il trailer anticipa infatti la presenza - ampiamente già confermata in precedenza - di ben due diversi Batman, interpretati rispettivamente da Ben Affleck e Michael Keaton, che riprenderanno i ruoli del Bruce Wayne dello 'SnyderVerse' e del Bruce Wayne del 'BurtonVerse', ma anche quella della nuova Supergirl interpretata da Sasha Calle. Tutto tace invece, come facilmente prevedibile, sulla rumoreggiata presenza di George Clooney nei panni del Batman dello 'SchumacherVerse': l'attore, che interpreterò il supereroe di Gotham in Batman & Robin del 1997, secondo le indiscrezioni compare nel film tramite un cameo.

The Flash uscirà il 16 giugno 2023 negli USA: una data italiana non è ancora stata comunicata quindi rimanete sintonizzati.