The Flash, il trailer giapponese potrebbe aver spoilerato un colpo di scena

Manca sempre meno al giorno in cui potremo assistere a The Flash - arriverà in sala il 16 giugno 2023, - e il rischio spoiler è sempre dietro l'angolo; eppure, ben pochi spettatori potevano immaginare che a svelare un colpo di scena sarebbe stato nientemeno che un trailer ufficiale del film (nello specifico, quello giapponese).

Ovviamente, sconsigliamo la lettura di questa notizia a chiunque desideri assistere alla nuova pellicola del film DC col minor numero di informazioni possibile, perché l'indiscrezione, per quanto non confermata, potrebbe danneggiare sensibilmente l'esperienza di visione.

Fatta questa doverosa premessa, notiamo come un'immagine tratta dal trailer – poi ricondivisa su Reddit – mostri il personaggio di Ezra Miller con una strana espressione sul volto e un oggetto appuntito nascosto dietro la schiena. Un frame simile è in linea con i pronostici di alcuni utenti, secondi i quali Barry Allen, nel tentativo di salvare la vita della madre, decida di combattere l'intero universo fino a percorrere una strada da antieroe.

D'altro canto, alcuni ipotizzano che The Flash stia semplicemente indossando un costume da Batman (e che l'oggetto appuntito, di conseguenza, coincida soltanto un orecchio del cappuccio). Per approfondire l'argomento, ecco un'analisi del multiverso di The Flash, tra Supergirl, due Batman e... tre Barry.

E voi cosa ne pensate? L'oggetto appuntito dimostra che il protagonista subirà un'involuzione nel corso della storia, o i fan, nel tentativo di interpretare l'elemento, hanno finito col costruire castelli in aria? Di certo, quello giapponese non è l'unico trailer "originale" della pellicola: basti pensare al nuovo spot di The Flash con Batman come protagonista.