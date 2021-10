The Flash: nel trailer ci due Barry Allen, perché? Ecco le teorie dei fan

Abbiamo visto da poco il trailer di Flash, il nuovo film del DC Extended Universe. I fan sono stati stupiti dal ritorno di Michael Keaton, e hanno rivisto Ben Affleck. Ma ciò che ha particolarmente fatto parlare è che a quanto pare vedremo almeno due Barry Allen.

Infatti da quel che si intravede, non solo c'è il classico Flash, ma in una scena c'è anche una versione di Barry Allen che indossa un Batsuit adattato al suo costume da Flash. Una elemento che ovviamente ha fatto parlare.

Che ci siano più incarnazioni di Barry Allen nel multiverso non ci stupisce, tuttavia i fan stanno cercando di capire quale ruolo avrà nella storia questa versione nello specifico. La teoria principale è che il nuovo Allen sia originario del Burtonverse, e si è ipotizzato che il suo costume sia stato realizzato con la tuta di Batman Returns.

Dato il modo in cui funziona la Speed ​​Force, è possibile che il Burtonverse Allen non abbia superpoteri fino all'arrivo di quello della linea temporale che noi conosciamo. Quando poi i due entrano in contatto, i loro corpi identici consentirebbero all'energia di essere trasferita dall'uno all'altro, il che potrebbe essere il motivo per cui devono creare rapidamente un costume da supereroe e usano ciò che hanno a portata di mano.

Oppure potrebbe essere una versione cattiva di Allen, possibilità di cui si era molto parlato. In fondo il Barry dell'universo DCEU ha imparato alcune dure lezioni sulla giustizia e l'eroismo per la prigionia di suo padre, ma qualsiasi altro Allen avrebbe vissuto probabilmente una vita molto diversa.

Per avere più notizie, in ogni caso, bisognerà aspettare ancora un po', perché il film uscirà nelle sale il 4 novembre 2022. Tutto ciò che sappiamo fino ad ora è che ciò che è fatto è fatto: le riprese di The Flash si sono concluse a Ottobre 2021.