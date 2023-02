The Flash, il trailer asfalta tutti gli altri spot del Super Bowl: ecco i numeri ufficiali

Il primo entusiasmante trailer ufficiale di The Flash, ricco di informazioni, personaggi e superstar, ha sbaragliato la concorrenza al Super Bowl 2023 diventando lo spot più visto tra tutti quelli mostrati in occasione dell'evento sportivo.

Secondo la società di analisi dei dati e metriche di coinvolgimento EDO, che ha analizzato più di 100 annunci nazionali andati in onda durante il Super Bowl per misurare l'entusiasmo online incrementale subito dopo la messa in onda, il lungo spot di The Flash ha conquistato il primo posto con un indice di coinvolgimento di 2373, una prestazioni ventiquattro volte superiore rispetto alla media delle pubblicità dell'evento. Tra gli altri annunci di maggior successo, lo spot Disney per i 100 anni della compagnia, al terzo posto, il trailer di Air di Ben Affleck al nono posto, e il trailer di Fast X della Universal al tredicesimo posto, mentre il trailer di Guardiani della Galassia Vol 3 è arrivato al ventunesimo posto.

Il trailer del Super Bowl di The Flash ha mostrato il ritorno del super velocista Barry Allen (Ezra Miller) e quello di ben due Batman: il Bruce Wayne (Ben Affleck) dell'universo di Barry e il Batman (Michael Keaton) di una realtà alternativa che ospita un giovane Barry senza poteri (interpretato sempre da Ezra Miller). Il filmato ha mostrato anche che The Flash sarà ambientato in parte durante gli eventi Man of Steel del 2013, ma in questa versione alternativa il generale Zod (interpretato di nuovo da Michael Shannon) si scontrerà con la kryptoniana Kara (Sasha Calle) alias Supergirl, cugina del Superman di Henry Cavill.

The Flash uscirà il 16 giugno prossimo.