The Flash, torna la Wayne Manor del Batman di Michael Keaton nella prime foto dal set

A dieci giorni dall'avvio ufficiale della produzione dell'attesissimo The Flash di Andy Muschietti, ecco arrivare finalmente le prime immagini dal set del film dedicato alla Saetta Scarlatta DC diretto dal regista di IT, e sorprendentemente non riguardano strade urbane o il diretto protagonista, ma qualcosa di meglio.

A quanto pare infatti, le prime porzioni del progetto saranno dedicate alla riprese con il Batman di Michael Keaton, dato che sta venendo allestita proprio in queste ore la magione che nel 1989 fu la mitica Wayne Manor dei Batman di Tim Burton. Potete vederla in tutta la sua maestosità nelle foto via twitter in calce alla notizia.



Oltre a ritrovare Miller nei panni di Barry Allen/Flash, gli spettatori potranno infatti assistere al già annunciato ritorno di Michael Keaton e Ben Affleck nei panni delle rispettive iterazioni di Batman. Mentre il ruolo di Affleck non è ancora chiaro, ricordiamo che i primi report descrivevano il Bruce Wayne di Keaton come una sorta di Nick Fury del DCEU.



Purtroppo al momento i dettagli sulla trama sono ancora tenuti sotto segreto, ma sembra che ciò sarà possibile per via di alcune similitudini con la trama di Flashpoint, celebre miniserie a fumetti scritta da Geoff Johns in cui Flash si ritrovava a viaggiare nel tempo.

Sempre per quanto riguarda il cast, è stata annunciata la presenza di Sasha Calle come Supergirl, mentre Ron Livingston sostituirà Billy Crudup come interprete di Henry Allen. L'uscita di Flash è fissata al 4 novembre 2022. Cosa vi aspettate dalla prima avventura da solista di Barry? Fatecelo sapere nei commenti.