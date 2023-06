The Flash, Tom Cruise telefona ad Andy Muschietti per elogiare il film!

Nonostante la critica per The Flash più fredda del previsto, la trepidazione per la tredicesima pellicola del DC Extended Universe è tanta - basti pensare agli elogi da parte di James Gunn. Al riguardo, il regista Andy Muschietti ha ricordato la presenza di un altro grande, illustre sostenitore: nientemeno che Tom Cruise.

Stando al recente rapporto, dopo aver visto il film l'attore di Jerry Maguire, Magnolia e Top Gun è rimasto così impressionato da aver telefonato immediatamente a Muschietti, comunicandogli il suo entusiasmo. Quando ha espresso la volontà di assistere al taglio attuale, il capo della Warner Bros David Zaslav è stato ben felice di esaudire la sua richiesta. "Tutto ciò che puoi desiderare in un film" ha dichiarato Cruise, "proprio il tipo di film di cui avevo bisogno in questo momento".

Alla domanda se la telefonata dell'attore abbia aumentato la pressione fra la troupe, così ha risposto Muschietti: "No, assolutamente no. Al contrario, è aumentata la fiducia per il nostro prodotto: era già terminato quando [Cruise e Stephen King] hanno assistito alla storia", mentre Barbara Muschietti (sorella di Andy) ha evidenziato la moralità del gesto: "Viviamo in un'industria molto cininca, perciò ascoltare persone che non hanno nulla a che fare col progetto e nulla da guadagnare basta per entusiasmarci. La telefonata con Cruise è durata 15 minuti, durante i quali ha lodato Andy e il film. Tutto ciò ha dell'incredibile; da parte nostra, lavoriamo molto duramente nel realizzare le nostre storie".

L'appuntamento in sala è per il 16 giugno 2023. E le sorprese non terminano qui: il sequel di The Flash è già stato scritto!