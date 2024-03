The Flash, Tom Cavanagh chiama James Gunn:'Voglio essere Reverse Flash nel DCU'

A quasi un anno dalla conclusione della serie The CW The Flash, una star dello show vorrebbe tornare a lavorare nel mondo DC, in particolare nell'universo che stanno creando James Gunn e Peter Safran. Ospite al Toronto Comicon, Tom Cavanagh, interprete di Reverse Flash nella serie, ha dichiarato di voler tornare nel DCU.

"Sì, James Gunn, James dove sei?" ha dichiarato scherzando l'attore "James sono qui, abbastanza robusto, ancora atletico. Non la persona più giovane ma abbastanza bravo, abbastanza veloce sui piedi, posso muovermi abbastanza bene. Mi piacerebbe lavorare per te, Gunn. Sento tutte queste cose sui social media riguardo a Grant Gustin, dai, ha già un lavoro".

Mercoledì, Gunn ha risposto con l'emoji di una risata ad un video nei commenti di Cavanagh su Threads, dimostrando di apprezzare l'approccio scanzonato dell'attore nei confronti dell'argomento. Non è chiaro quali siano i piani di James Gunn in tal senso ma Tom Cavanagh non è l'unico interprete della serie ad essere stato accostato o a voler far parte del nuovo corso.



Anche Grant Gustin vuole essere il Flash del DC Universe, dopo averlo interpretato egregiamente nella serie televisiva che ha chiuso i battenti nel 2023.

Voi cosa ne pensate? Vorreste vedere Tom Cavanagh o Grant Gustin nel film DC su The Flash di James Gunn?

Anche i fan vorrebbero Grant Gustin in The Flash, secondo le opinioni che si leggono sui social.

