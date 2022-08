The Flash, i test screening sono i migliori dai tempi di Il cavaliere oscuro

Per Warner Bros. Discovery è un periodo davvero turbolento. Le necessità della major hanno portato alla cancellazione di molti show HBO Max e di annullare Batgirl, a riprese già terminate. Senza contare gli slittamenti dei sequel di Shazam! e Aquaman, e i problemi di Ezra Miller e le conseguenti preoccupazioni su The Flash.

Nonostante il timore dei fan per il destino di The Flash, Warner Bros. Discovery ha confermato che la produzione non chiuderà il film, sottoposto di recente a dei test screening che hanno fornito risultati entusiasmanti.



Secondo The Hollywood Reporter, Warner Bros. Discovery nutre grandi speranze sul film nonostante i problemi di Ezra Miller.

I test screening ai quali è stato sottoposto sono addirittura sorprendenti; secondo THR 'sono i punteggi più alti nei test screening dai tempi di Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan'. Ciò ha portato l'azienda a 'credere di avere tra le mani un successo di critica e pubblico'.



I disagi intorno al film sono legati interamente ai problemi del suo protagonista; Ezra Miller ha rilasciato una dichiarazione di scuse per la stampa negativa che l'ha riguardato negli ultimi tempi:"Avendo recentemente attraversato un periodo di crisi intensa, ora capisco che sto soffrendo di complessi problemi di salute mentale e ho iniziato un percorso continuo. Voglio scusarmi con tutti coloro che ho allarmato e turbato con il mio passato comportamento. Mi impegno a fare il lavoro necessario per tornare ad una fase sana, sicura e produttiva della mia vita".