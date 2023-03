The Flash: svelato sui social un video che farà venire la pelle d'oca ai fan di Batman

In attesa della premiere di The Flash, il film DC con Ezra Miller, Ben Affleck e Michael Keaton è tornato a far parlare di sé sui social grazie ad un nuovo video dietro le quinte pubblicato dal regista Andy Muschietti.

Il ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman era stato ampiamente pubblicizzato ben prima della pubblicazione del trailer ufficiale di The Flash, che ha svelato diverse scene incentrate sul Bruce Wayne dei film di Batman di Tim Burton, ma adesso Muschietti ha svelato che insieme a lui tornerà anche una parte importante della sua saga: la colonna sonora di Batman di Danny Elfman. Nel suo nuovo post su Instagram, disponibile in calce all'articolo, il regista di The Flash Andy Muschietti ha rivelato che il suo film incorporerà l'amatissimo tema musicale di Elfman, assicurando i brividi ai fan del supereroe di Gotham City.

Ricordiamo che The Flash sarà il 'punto di riavvio' dell'universo DCEU e preparerà il terreno al nuovo DCU sviluppato da James Gunn e Peter Safran, che partirà ufficialmente nel 2025 con la pubblicazione dell'attesissimo Superman: Legacy: il film di Andy Muschietti servirà la causa grazie alla sua trama incentrata sui viaggi nel tempo e il Multiverso, con Barry Allen che per tentare di salvare sua madre nel passato causerà parecchi problemi alla linea temporale della saga DC: come visto nel trailer, ad esempio, il protagonista tornerà nel 2013 durante gli eventi di Man of Steel di Zack Snyder, ma questa volta a combattere il generale Zod di Michael Shannon non ci sarà più il Superman di Henry Cavill, bensì la nuova Supergirl di Sasha Calle.

The Flash uscirà il 14 giugno: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.