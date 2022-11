The Flash: svelato il nuovo logo del cinecomic con Ezra Miller!

Dopo qualche tempo, oggi torniamo a parlare di The Flash, l'atteso cinecomic DC che tanto ha fatto parlare di sé nel corso di questi mesi, a causa dei problemi legati alla figura di Ezra Miller.

Nello specifico, le pagine ufficiali della pellicola hanno da poco condiviso sui social il nuovo logo di The Flash, che con i suoi inconfondibili colori rosso/oro va ad anticipare la data di uscita del film, prevista per il prossimo 23 giugno 2023. Potete dare uno sguardo all'immagine in calce alla notizia.

Diretto da Andy Muschietti e scritto da Christina Hodson (Birds of Prey), in The Flash Barry Allen viaggerà indietro nel tempo per impedire l'omicidio di sua madre. Questa mossa però causerà delle conseguenze impreviste alla sua linea temporale.

Oltre a Ezra Miller, il cast di The Flash conta Michael Keaton e Ben Affleck nei panni di due versioni di Batman, Ron Livingston nei panni di Henry Allen, Maribel Verdú nei panni di Nora Allen, Kiersey Clemons nei panni di Iris West, Michael Shannon nei panni del generale Zod, Antje Traue nei panni di Faora. -Ul e Sasha Calle nei panni di Supergirl. I ruoli di Saoirse-Monica Jackson, Rudy Mancuso e Luke Brandon Field sono invece attualmente sconosciuti.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che la sceneggiatura di The Flash 2 sembra essere già pronta.