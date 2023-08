The Flash, svelato il finale della versione CinemaCon: migliore di quello visto al cinema?

The Flash è stato un grosso flop al box office per Warner Bros e DC Studios, e parte del suo fallimento è dovuta certamente al gran confusione che si è creata nel pubblico dopo l'annuncio dell'improvvisa chiusura del DCEU e la nascita del nuovo reboot DCU.

A questo proposito al successo del film e al diffondersi di un buon passaparola non ha aiutato il finale di The Flash, che ha complicato ancora di più le cose quando ha improvvisamente deciso di far fuori il Batman di Ben Affleck (che compare nel film insieme al Batman di Michael Keaton) per riportare in scena George Clooney nei panni Bruce Wayne, solo per un cameo aggiunto all'ultimo secondo: una comparsata decisamente simpatica ma che ha confuso ulteriormente il pubblico generalista, a maggior ragione perché mentre il film era in cartellone nei cinema sui social James Gunn si affrettava a precisare che George Clooney non sarebbe stato il nuovo Batman del DCU.

In tal senso, è emersa in queste ore la vera scena finale di The Flash nella versione del film presentata al CinemaCon ad aprile 2023, a qualche settimana dal debutto nei cinema di tutto il mondo. Come si legge in pezzo di Germain Lussier su io9, infatti, a quanto pare la proiezione di aprile poteva vantare un finale più semplice e diretto, che probabilmente avrebbe generato molta meno confusione e addirittura facilitato le cose ai DC Studios in vista del reboot del DCU: "Il finale che ho visto al CinemaCon" si legge nell'articolo, "mi aveva lasciato più felice e speranzoso verso il futuro della saga, e oggi in effetti sembra molto più semplice e intelligente rispetto a quello della versione del film uscita nei cinema. Sostanzialmente è identico a quello che abbiamo visto nelle sale a giugno, con Barry che esce dall'aula di tribunale e riceve una telefonata da Bruce, ma non mostrava quale Batman esce dall'auto alla fine della scena: il film si chiudeva con Barry che urla 'E chi cazzo è questo?!' e boom, i titoli di coda. Non vediamo chi sia il nuovo Batman, ma capiamo che è un Batman che Flash non ha mai visto."

Ricordiamo che Batman: The Brave & The Bold sarà diretto da Andy Muschietti: James Gunn ha infatti scelto proprio il regista di The Flash per realizzare il primo film del nuovo Batman del DCU.