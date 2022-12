The Flash: svelato un nuovo costume ispirato al Batman di Michael Keaton!

Nonostante il pochissimo marketing, durante il CXXP sono comparsi i primi elementi di merchandising di The Flash fin DC in uscita nel 2023. Una delle nuove tute presentate, sembra avere una impressionante somiglianza con quella indossata dal Batman di Michael Keaton nei film di Tim Burton.

Si parla di una citazione che i fan più accaniti hanno visto immediatamente. L'elmo, in particolare, richiama perfettamente al design dell' uomo pipistrello di Keaton grazie al modo in cui la parte superiore del casco sembra essere una riproduzione di quello di Batman solamente con le estremità tagliate e dipinto di rosso e giallo. Una ricostruzione che non ha solo un valore di omaggio ma che, molto probabilmente sarà legata anche a dei risvolti di trama di The Flash.

Nonostante Ezra Miller si sia scusato iniziando le cure, le sue scelte hanno causato un enorme problema di pubblicità e distribuzione del film. Se in un primo momento si era pensato di farlo uscire esclusivamente su HBO Max l'idea non è andata ufficialmente in porto decidendo di confermare l'uscita cinematografica. A questa decisione è sicuramente legato il grande lavoro produttivo dietro la pellicola e il ritorno, dopo ben 33 anni, di Michael Keaton nei panni di Bruce Wayne.

Dopo la cancellazione di Batgirl a film praticamente finito, le preoccupazioni riguardo il DC Universe sono andate aumentando. Solo con l'arrivo di James Gunn alla dirigenza dei nuovi DC Studios sembra che i fan si siano tranquillizzati riguardo il futuro dei loro personaggi del cuore. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!