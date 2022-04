The Flash, svelato al CinemaCon il nuovo logo del film con Ezra Miller!

Tra i pochi sopravvissuti del cosiddetto SnyderVerse (gli altri due sono Wonder Woman e Aquaman), il Flash di Ezra Miller sembra più di ogni altro supereroe portare sulle sue spalle il compito di legare passato e futuro dell'universo cinematografico DC, universo che sul film con Ezra Miller sembra continuare a puntare nonostante tutto.

Dopo la notizia del nuovo arresto di Ezra Miller, con la star di Noi Siamo Infinito e Animali Fantastici tutt'altro che nuova a questo genere di inconvenienti, il futuro del film sul supereroe più veloce della luce sembrava incerto: le voci che giungevano da Warner parlavano di una produzione ferma e dei vertici ancora indecisi sul da farsi.

Indecisione che sembrerebbe definitivamente superata, almeno stando alle novità di queste ultime ore: dopo aver mostrato alcune scene di The Flash al CinemaCon, infatti, Warner ha approfittato sempre della seguitissima convention per presentare ai fan e alla stampa il nuovo logo del film con Ezra Miller, come potete vedere nel tweet allegato a quest'articolo.

Insomma, il leit motiv è quello che abbiamo tutti imparato a conoscere: the show must go on, almeno fino all'uscita di un film la cui produzione è ormai già in stato avanzato. Per il futuro, poi, si vedrà: ad oggi, comunque, i fan si chiedono come mai Ezra Miller sia ancora Flash dopo le recenti vicende giudiziarie dell'attore.