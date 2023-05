The Flash, svelato il budget del film DC: quanto è costato il cinecomix con Ezra Miller?

Dopo l'anteprima di The Flash al Napoli ComicCon, sono emerse novità dal punto di vista della lunga produzione dell'atteso cinecomix DC Studios in arrivo a giugno nei cinema di tutto il mondo.

Parlando con CBC, infatti, lo scenografo del film Paul Austerberry ha svelato che The Flash è costato 220 milioni di dollari alla Warner Bros: una cifra tutto sommato ragionevole per un cinecomix di questa portata, e anche se superiore ai recenti flop commerciali di Wonder Woman 1984, Black Adam e Shazam! Furia degli Dei, si tratta comunque di un costo di inferiore rispetto a Man of Steel (225 milioni), Batman v Superman: Dawn of Justice (225 milioni) e Justice League (300 milioni). Non è chiaro, al momento, se questo budget tiene conto delle tantissime riprese aggiuntive di The Flash, con le riprese ufficiali terminate ad ottobre 2021 ma continuate in varie sessioni per diversi mesi sotto le numerose gestioni dirigenziali della Warner.

Ricordiamo che The Flash arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 15 giugno: il film, che riunisce nel cast anche Michael Keaton e Ben Affleck nei panni dei rispettivi Batman, vedrà il protagonista Barry Allen modificare il corso degli eventi della saga DC quando tenterà di usare i suoi poteri per tornare indietro nel tempo e salvare i suoi genitori, con suo padre ingiustamente incriminato dell'omicida di sua madre.

Per altri contenuti guardate il nuovo trailer ufficiale di The Flash.