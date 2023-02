The Flash: svelati gli orari della pubblicazione del primo trailer ufficiale

Tra i trailer in arrivo durante il Super Bowl, quello del nuovo cinecomix DC The Flash è forse il più atteso, ma a che ora sarà trasmesso nel corso della partita e soprattutto quando debutterà online?

Secondo Heroic Hollywood, il primo trailer completo di The Flash dovrebbe essere presentato in anteprima intorno all'ora di inizio del match tra Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, con uno spot del Super Bowl in arrivo verso la fine del primo quarto della partita. Per quanto riguarda l'approdo online, invece, come spesso capitato in passato è molto probabile che il filmato sarà caricato su YouTube e sui canali social di Warner Bros immediatamente, o comunque a ridosso della messa in onda televisiva.

Ricordiamo che la 57a edizione del Super Bowl è in programma nella notte italiana tra domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023, a partire dalle 00.30, e in Italia sarà possibile seguirlo su DAZN con il prepartita già dalle 23.55 in compagnia di Nicola Sechi e i suoi ospiti in studio. Per l'occasione, tra l'altro, Sky ha anticipato il debutto di The Last of Us episodio 5.

Tra gli altri trailer attesi per l'evento citiamo quelli di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Fast X, Scream VI, Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves, Transformers: Rise of the Beasts, Creed III, Guardians of the Galaxy Vol. 3 e La Sirenetta. Secondo le indiscrezioni potrebbero spuntare anche i filmati di Indiana Jones e la ruota del destino e The Marvels.