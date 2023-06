The Flash, svelate le vere post-credit? Non aprite l'articolo, c'è il ritorno di...SPOILER

A poco più di una settimana dall'uscita di The Flash nelle sale cinematografiche italiane, nuove indiscrezioni arrivate dal web provano ad anticipare il contenuto delle scene post-credit del prossimo cinecomix DC Studios diretto da Andy Muschietti e interpretato da Ezra Miller.

Come specificato dal regista, la versione di The Flash che uscirà al cinema conterrà sequenze inedite escluse dai montaggi presentati in occasione delle diverse anteprime per i fan che sono state organizzate da Warner Bros Discovery nelle scorse settimane in giro per il mondo, ma in questi giorni il noto scooper Can we get some toast ha rivelato sui social di essere entrato in possesso delle 'vere' scene finali di The Flash. Prima di proseguire nella lettura, però, vi ricordiamo che l'articolo è contrassegnato col bollino rosso degli SPOILER, quindi passate al prossimo paragrafo a vostro rischio e pericolo.

Bene, se siete ancora qui, ecco la descrizione delle scene finali di The Flash fornita dalle fonti dello scooper Can we get some toast: "Nella scena finale del film compare il Batman di George Clooney, e l'attore viene mostrato in faccia. Nella post-credit, Barry Allen è in compagnia di Aquaman di Jason Momoa, sono in un bar e discutono del Multiverso. Barry fa notare che Batman rappresenta gli stessi ideali in ogni universo, eppure in ogni universo ha un aspetto diverso. Arthur chiede degli altri Aquaman del Multiverso, e Barry gli risponde che loro sono tutti uguali. Arthur si ubriaca e vuole pagare il conto con un tesoro di Atlantide, Barry invece si lamenta perché il suo metabolismo gli impedisce di ubriacarsi."

Vale la pena di notare che le informazioni diffuse non sono in alcun modo ufficiali quindi come al solito, nonostante il 'curriculum' del noto insider, vi consigliamo di prenderle con le dovute precauzioni. Va comunque sottolineato che la scena post-credit di The Flash con il ritorno di Aquaman era già trapelata in un precedente rapporto. Stesso dicasi per il cameo del Batman di George Clooney, che andrebbe a braccetto con quello del Superman di Nicolas Cage, confermato ufficialmente dallo stesso Muschietti.

The Flash uscirà in Italia dal 15 giugno prossimo, distribuito da Warner Bros: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.