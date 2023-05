The Flash: svelata la reazione di Henry Cavill alla nuova Supergirl di Sasha Calle

Vi abbiamo già spiegato, nelle scorse settimane, perché in The Flash ci sarà una nuova Supergirl al posto del Superman di Henry Cavill anche se il film con Ezra Miller si tufferà a capofitto negli eventi di Man of Steel di Zack Snyder, ma cosa ne pensa di tutto questo il diretto interessato?

In queste ore, nel corso di una recente intervista con Damian Nakache, la giovane star Sasha Calle ha avuto modo di parlare di The Flash e del suo esordio nei panni di Supergirl: la conversazione si è presto spostata sul passaggio di testimone all'interno della continuity DC e in vista dell'esordio del prossimo DCU di James Gunn e Peter Safran, e Sasha Calle ha rivelato di aver parlato sia con Henry Cavill che Melissa Benoist, la Supergirl dell'Arrowverse televisivo del network The CW. Secondo l'attrice, entrambi i colleghi hanno offerto il proprio sostegno, il proprio appoggio e la propria approvazione nei confronti dell'astro nascente Sasha Calle, che sarà la nuova attrice ad indossare sul grande schermo l'iconico costume con la grande S sul petto.

Ricordiamo che, dopo il cameo nella scena post-credit di Black Adam di Dwayne Johnson, Henry Cavill avrebbe dovuto riprendere il ruolo di Superman anche per The Flash, almeno prima dell'avvento di Warner Bros Discovery e del nuovo corso deciso per la saga DC: a dimostrazione di quanto sia stata problematica la produzione del film, basti dire che Henry Cavill è stato pagato 250mila dollari per girare un cameo per The Flash, cameo che poi è stato tagliato quando James Gunn e Peter Safran sono stati nominati leader dei DC Studios.

The Flash uscirà il 15 giugno prossimo. Per altri contenuti guardate il trailer finale di The Flash.