The Flash: Supergirl, due Batman e universi che collidono nello spettacolare final trailer

Con la data d'uscita sempre più vicina, in queste ore Warner Bros e DC Studios hanno pubblicato il trailer finale di The Flash, nuovo cinecomix DC con protagonista Ezra Miller diretto dal regista di It Andy Muschietti.

L'ultimo trailer - sulle note di "Time" dei Pink Floyd - offre uno sguardo a tante scene inedite e include la partecipazione del protagonista Ezra Miller nei panni di due diversi Barry Allen/Flash, ma anche quelle della nuova Supergirl di Sasha Calle e dei rispettivi Batman di Ben Affleck e Michael Keaton. Inoltre, il filmato ricco di azione anticipa anche una grande battaglia con il generale Zod, interpretato nuovamente dall'attore Michael Shannon, che torna nei panni del personaggio a dieci anni da Man of Steel e dopo il cameo in Batman v Superman: Dawn of Justice.

Secondo il trailer, infine, nel film - che ha fatto impazzire anche Stephen King - i mondi si scontreranno e "il futuro avrà inizio", probabile riferimento al fatto che The Flash, coi suoi viaggi nel tempo e coi suoi universi paralleli, sancirà la fine del vecchio DCEU e la partenza del nuovo DCU di James Gunn e Peter Safran.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti. The Flash, lo ricordiamo, arriverà in tutti i cinema italiani a partire dal prossimo 15 giugno, distribuito da Warner Bros Per altri contenuti, date un'occhiata alle prime previsioni di incasso di The Flash, che potrebbe fare meglio di Guardiani della Galassia 3.