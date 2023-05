The Flash, Stephen King pazzo del film DC: 'Non amo i supereroi, ma questo è speciale'

Esattamente due mesi dopo le lodi di Tom Cruise per The Flash, anche il leggendario scrittore Stephen King è comparso sui social per rendere pubblico il suo amore per l'attesissimo cinecomix DC con protagonista Ezra Miller.

Confermando di aver visto il cinecomix diretto da Andy Muschietti grazie ad una super-anteprima in queste ore e mettendo in chiaro che non è solito appassionarsi ai film di supereroi, nel tweet che potete trovare in calce all'articolo Stephen King ha rivelato di aver amato The Flash, unendosi in questo modo alle numerose voci che hanno parlato con entusiasmo del titolo DC.

L'autore di Cujo e Carrie ha scritto: "Ho avuto una proiezione anticipata di The Flash oggi. Di norma non mi interessano molto i film sui supereroi, ma questo è speciale. È sincero, divertente e strabiliante. L'ho adorato." Simpatico siparietto poi quando un fan ha tirato in ballo nientemeno che James Gunn, chiedendogli se il tweet di Stephen King fosse vero. Il co-presidente dei DC Studios e prossimo regista dell'attesissimo Superman: Legacy ha scritto: "Diavolo, sì, certo che lo è".

Dopo l'anteprima mondiale al CinemaCon e l'anteprima al Napoli ComicCon, The Flash arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo 15 giugno: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Nel frattempo, guardate il nuovo spot di The Flash.