The Flash, ci siamo! Svelato finalmente quando ci sarà la premiere del film DC

Mentre arrivano indiscrezioni sulla cancellazione dei cameo di Batman in Aquaman 2, finalmente emerge anche qualche buona notizia per gli 'ultimi' film DC realizzati sotto il precedente corso di Warner Bros prima dell'avvento dei DC Studios di James Gunn e Peter Safran.

Stiamo parlando dell'attesissimo The Flash, che ha finalmente ricevuto una data di premiere ufficiale: il cinecomix diretto da Andy Muschietti e interpretato da Ezra Miller, che vedrà anche la partecipazione di Ben Affleck e Michael Keaton nei panni dei rispettivi Batman (dallo SnyderVerse e dal BurtonVerse) e l'esordio di Sasha Calle nel ruolo della Supergirl di un universo alternativo che rileggerà gli eventi di Man of Steel senza il Superman di Henry Cavill, sarà presentato in anteprima al CinemaCon 2023 il 25 aprile prossimo, circa 6 settimane prima dell'uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo prevista per il 16 giugno.

Per chi non lo sapesse, il CinemaCon è il più grande e importante raduno di proprietari di sale cinematografiche di tutto il mondo: l'evento, ospitato a Las Vegas, quest'anno si terrà dal 24 al 27 aprile, e The Flash è il primo ospite prestigioso confermato: non si tratterà, chiaramente, di una proiezione 'aperta' a tutti ma rimarrà esclusiva dei partecipanti della convention, tuttavia tenetevi pronti perché sicuramente in quelle ore emergeranno tantissime novità sul film DC, incluse le prime reazioni. Recentemente James Gunn ha definito The Flash uno dei migliori cinecomix di tutti i tempi: il tempo gli darà ragione? Staremo a vedere.

Nel frattempo, ripassatevi il trailer ufficiale di The Flash.