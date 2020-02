The Flash, lo showrunner parla del destino di Harry e Jesse dopo la Crisi

Il crossover Crisi sulle Terre Infinite, come prevedibile, ha praticamente rivoluzionato l'intero Arrowverse e tutti gli show che lo compongono, compreso ovviamente The Flash. Nonostante le cose siano ora più o meno al loro posto grazie al sacrificio di Oliver, però, i fan si interrogano ancora su alcune questioni irrisolte.

Una di queste è sicuramente il destino di Harry e Jesse Wells di Terra 2: dei due personaggi non si sa ancora nulla dopo gli eventi che hanno portato alla disgregazione del multiverso che conoscevamo, e i fan cominciano ad essere seriamente preoccupati per le loro sorti.

Preoccupazioni che vengono ora alleviate dallo showrunner di The Flash che, pur non facendo trapelare alcuno spoiler su ciò che vedremo, ha assicurato che ci saranno novità riguardo i due personaggi nel corso della stagione. "Sì, sicuramente saprete qualcosa. E non nel modo che vi aspettereste, perché sentirete parlare di loro più di una volta. Si tratta di qualcosa che avrà ripercussioni lungo tutta la sesta stagione" ha assicurato Eric Wallace.

Il post-Crisi è ovviamente un periodo carico di risposte da dare ai fan dello show: Wallace ha infatti recentemente parlato anche della decisione di Cisco nell'ultimo episodio di The Flash, nonché del modo in cui The Flash raccoglierà l'eredità di Arrow.