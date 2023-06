The Flash, il sequel è già scritto! Ma James Gunn darà il via libera alla produzione?

Mentre hanno già preso a circolare le indiscrezioni sulle vere scene post-credit di The Flash, un nuovo rapporto di Variety ha fornito tantissimi nuovi dettagli sul futuro della saga DC Studios con protagonista Ezra Miller.

In un lungo editoriale dedicato alla difficile produzione di The Flash di Andy Muschietti, che dopo essere stato in lavorazione per anni è finalmente pronto a debuttare nei cinema di tutto il mondo dal 15 giugno prossimo, Variety segnala che The Flash è davvero il film della speranza per Warner Bros, con lo studio che in questo momento di passaggio tra il vecchio ciclo del DCEU e il nuovo DCU di James Gunn e Peter Safran ha bisogno come l'aria di una vittoria al box office, soprattutto dopo i flop commerciali dei recenti cinecomix Black Adam e Shazam! Fury of The Gods.

A questo proposito, Variety riporta che The Flash 2 sarebbe attualmente in lavorazione con una sceneggiatura, firmata dall'autore David Leslie Johnson-McGoldrick (penna nota in casa DC, già dietro Aquaman e l'inedito Aquaman & The Lost Kingdom) già completata. Inoltre, l'outlet fornisce anticipa che sia il Batman di Michael Keaton sia la Supergirl di Sasha Calle hanno una parte da 'guest star' nel sequel non ancora annunciato, una sorta di escamotage che consentirebbe alle due star di muoversi liberamente e 'guardarsi intorno' per altre opportunità lavorative in attesa di conferme da parte della DC. Variety infatti suggerisce che The Flash 2 è attualmente "congelato" e non è dato sapere ora come ora se diventerà realtà oppure no.

Vale la pena di notare che nei giorni scorsi il regista Andy Muschietti ha dichiarato che nessuno rimpiazzerà Ezra Miller in un eventuale The Flash 2, mentre Sasha Calle ha fatto sapere che sarebbe contentissima di poter interpretare Supergirl anche nel nuovo film del DCU Supergirl: Woman of Tomorrow.

Vi terremo aggiornati, rimanete con noi.