The Flash, sceneggiatori DC Comics promette tantissime sorprese: 'Vi farà impazzire'

Dopo aver appreso la data della premiere di The Flash, il nuovo cinecomix DC Films in uscita a giugno torna a far parlare di se grazie ad una nuova intervista promozionale di due famosi sceneggiatori DC Comics, Jeff Lanzing e Collin Kelly.

Parlato al ComicBook Nation Podcast Show, i due autori (famosi per Batman: One Bad Day – Clayface), hanno parlato di ciò che sta accadendo dietro le quinte dei DC Studios e hanno fatto sapere, senza mezzi termini, che The Flash "sbalordirà le menti dei fan" quando arriverà nei cinema di tutto il mondo dal prossimo 16 giugno.

"So davvero troppe cose di quel film, non posso parlarne!", ha stuzzicato Lanzing, chiaramente elettrizzato. "Conosco segreti che nessuno di voi conosce! Ma devo prenderla con calma, devo rilassarmi quando si tratta di The Flash. Tutto questo per dire: sono entusiasta." Quando gli è stato chiesto di rispondere almeno quanto, su una scala da 1 a 10, The Flash lascerà a bocca aperta i fan con sorprese e colpi di scena, Lanzing non ci ha messo molto a rispondere: "Dieci. Dieci, sicuramente. Penso che se anche solo la metà delle cose che so sono vere, e le ho sentite con queste orecchie da persone molto in alto che in teoria dovrebbero essere le sole a saperle...beh, sicuramente dieci. Sarà un film folle, completamente. Sono tutti convinti che sia un film incredibile." Queste dichiarazioni, tra l'altro, sembrano fare eco a quelle dello stesso James Gunn, che qualche settimana fa aveva incensato The Flash come uno dei cinecomix migliori di sempre.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di The Flash.