The Flash, la scena post-credit della versione DCEU anticipava Crisi sulle Terre Infinite

Oltre alle vere scene post-credit di The Flash, in questi giorni sono arrivate sul web anche le originali scene post-credit della versione DCEU del nuovo cinecomix DC con protagonista Ezra Miller.

Come saprete, il film diretto da Andy Muschietti è stato soggetto a numerosi cambi di rotta nel corso della sua produzione, principalmente per via delle tante vicissitudini che hanno riguardato la gestione manageriale di Warner Bros e DC Films: in sostanza, inizialmente The Flash nacque come un progetto per il vecchio DCEU della DC Films, il cui regno volendo possiamo estendere fino a Black Adam, ma con l'istituzione dei nuovi DC Studios guidati da James Gunn e Peter Safran e l'annuncio della saga cinematografica reboot nota come DCU, al film con Ezra Miller sono state apportate alcune modifiche per meglio adattarsi al grande piano generale per il futuro del franchise (se vi è venuto il mal di testa a seguirci fin qui, avete la nostra solidarietà).

Ora, secondo un nuovo report, una scena post-credit della versione DCEU di The Flash vedeva il protagonista Barry Allen tornare a casa per scoprire che tutti i suoi monitor stanno lampeggiando: Bruce Wayne di Ben Affleck appare sugli schermi con indosso la tuta di Batman (ma senza cappuccio per far vedere il volto dell'attore), è visibilmente agitato e non sa se il suo messaggio riuscirà ad arrivare fino a Barry, ma esclama ugualmente: "Devi trovarci, Barry! Devi trovarci!". La scena, che si sarebbe conclusa su un'imprecazione troncata di Barry ("Oh, ca...") avrebbe sostanzialmente lasciato il Batman di Ben Affleck intrappolato in un universo alternativo, cosa che avrebbe posto le basi per il tanto rumoreggiato film crossover Crisi sulle Terre Infinite, del quale si è tanto sentito parlare negli scorsi anni. Tutto ciò ovviamente non sarà visto nella nuova versione del film (chiamiamola per comodità versione DCU), dato che secondo le indiscrezioni le scene post-credit di The Flash saranno molto diverse.

The Flash arriverà nelle sale il 15 giugno. Secondo Variety The Flash 2 è già stato scritto e James Gunn è pronto ad integrarlo nei suoi piani per il DCU qualora il primo episodio dovesse ottenere il successo sperato.