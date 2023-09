The Flash, in questa scena eliminata Barry ci prova con Supergirl

The Flash è arrivato in bluray, e tra i contenuti speciali sono presenti anche alcune scene eliminate: tra queste, una sequenza in cui Barry Allen ci prova con la bella Supergirl di Sasha Calle.

Nella sequenza disponibile nel post in calce all'articolo possiamo vedere i due Barry discutere del loro amore per Supergirl, mentre lei è addormentata dopo essere stata salvata dall'hangar siberiano in cui era rimasta rinchiusa per anni ed essere stata portata a Villa Wayne (non fate vedere questa sequenza alla nuova Biancaneve Rachel Zegler).

La scena cancellata nel montaggio originale del film era inserita prima della sequenza in cui Kara indossa per la prima volta il costume di Supergirl sul tetto di Villa Wayne, in quell'emozionante momento in cui Flash la convince a schierarsi a favore dell'umanità e provare a cercare il buono nelle persone, e avrebbe dovuto porre le basi per una storia d'amore tra il giovane Barry e Kara Zor-El (che avrebbe aggiunto uno strato narrativo in più al perché Barry torna ripetutamente indietro nel tempo nel terzo atto del film).

Secondo voi i creatori avrebbero dovuto lasciare questa scena nel film? Avrebbe contribuito ad arricchire l'arco narrativo del giovane Barry? Diteci che cosa ne pensate nella sezione dei commenti.