The Flash, scatta il parrucca-gate! I capelli di Michael Keaton sono finti?

>bFlash si è trasformato in un piccola caso. La pellicola con protagonista Ezra Miller non ha conquistato i risultati sperati e, più passa il tempo, più i fan iniziano a notare imperfezioni ed errori. A mesi di distanza pare che si siano resi conto di un particolare riguardo il Batman di Michael Keaton.

Un video pubblicato su Twitter dall'account confermerebbe l'idea secondo cui il Bruce Wayne di Michael Keaton in realtà indossi una parrucca. Se inizialmente pareva essere solo un dubbio, lo zoom della telecamera mostra chiaramente una retina vicino all'attaccatura dei capelli solitamente utilizzata per mantenere uniti i capelli per facilitare l'indossamento delle classiche parrucche che, di solito, gli interpreti indossano sui set.

Mentre The Flash si è confermato essere uno dei più grandi flop di cinecomic al box office, l'ultima indiscrezione riguardo la parrucca di Keaton confermerebbe anche una poca cura data al comparto tecnico della pellicola, largamente celebrato e osannato durante le riprese della pellicola e prima dell'effettiva uscita di The Flash al cinema. Zoommando il video, oltre a notare la retina della parrucca si nota anche quanto ci sia stata pochissima cura anche nel nascondere questo errore.

Per scoprire qualcosa di più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione del discussissimo The Flash, presentato in anteprima italiana al Comicon di Napoli. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!