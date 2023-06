The Flash, Sasha Calle vuole tornare come Supergirl: 'La amo profondamente'

The Flash non sta ottenendo il successo sperato ma, nonostante le difficoltà del film, c’è un’attrice del cast che ha guadagnato il favore del pubblico per il suo lavoro. Parliamo di Sasha Calle e della sua Kara Zor- El, la Supergirl che ha esordito nell’universo DC e che in varie intervist ha dichiarato di essere lì per restare.

Se il regista Andy Muschietti si è soffermato a parlare del ruolo di Michael Keaton in The Flash, i fan sembrano essere rimasti favorevolmente impressionati dalla performance dell’attrice di Boston nei panni della cugina del più noto Superman.

In un’intervista per il tour promozionale, l’attrice ha parlato di un suo eventuale ritorno nei panni dell’eroina: “Spero di continuare a interpretare Supergirl. La amo profondamente e penso che The Flash possa essere l’inizio per una storia più grande. Non riusciamo a sperimentare molto. Supergirl: Woman of Tomorrow è un fumetto incredibile. Lo adoro. Penso che sia così bello. Quindi sì, spero di continuare a interpretare Supergirl”.

The Flash ha visto Barry Allen tornare nel passato con gravi ripercussioni per il futuro costringendolo a fare squadra con un’altra versione di Barry, con Superman e con il leggendario Batman di Michael Keaton.

Mentre cerchiamo di capire quali potrebbero essere le riperscussioni sull’universo DC delle vicende legate alla trama del film di Andy Muschietti, e in attesa di avere una data d’uscita per Supergirl: Woman of Tomorrow, vi lasciamo alla recensione di The Flash.