The Flash, Sasha Calle sarà Supergirl anche nel DCU? 'Il film è un trampolino di lancio'

Se Andy Muschietti è in pole position per dirigere Batman: The Brave & The Bold, il film The Flash potrebbe blindare anche Sasha Calle nel ruolo della Supergirl del prossimo DCU, il nuovo universo narrativo di James Gunn e Peter Safran che si verrà a creare dopo gli eventi del film di Ezra Miller.

Come saprete, infatti, in casa Warner Bros è attualmente in produzione anche Supergirl: Woman of Tomorrow, primo lungometraggio cinematografico dedicato a Supergirl ispirato all'omonimo fumetto di Tom King che sarà uno dei progetti di lancio del nuovo DCU che partirà dopo il reboot sancito da The Flash. Ma dato che nel film con Ezra Miller il ruolo di Supergirl è interpretato dalla giovane attrice Sasha Calle, i fan potranno rivederla nei panni del personaggio kryptoniano anche in futuro?

“Spero di poter continuare ad interpretare Supergirl. La amo profondamente! E penso che The Flash sia una passerella di lancio in vista di una storia più grande, per questo personaggio", ha detto Sasha Calle durante una recente intervista promozionale con Entertainment Weekly. “Questo è il film di Flash ovviamente, quindi non abbiamo potuto sperimentare molto con Supergirl, ma appunto sento che questa è una passerella per una storia più grande. Supergirl: Woman of Tomorrow, di Tom King, è un fumetto incredibile. Lo adoro. Penso che sia davvero bello. Quindi sì, spero di poter continuare."

The Flash sarà al cinema dal 15 giugno prossimo. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.