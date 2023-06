The Flash, Sasha Calle su Kara Zor-El:'Il film una passerella per una storia più grande'

La star di The Flash Sasha Calle ha parlato del suo personaggio nel film, Kara Zor-El, nel corso di un'intervista dedicata al lungometraggio diretto da Andy Muschietti. Calle ha espresso tutta la propria emozione per l'opportunità di lavorare nel film, accennando alle aspettative personali nei confronti dei progetti futuri.

A Entertainment Tonight ha dichiarato:"La amo così tanto e la sento profondamente. Penso che questo film sia stata una storia più grande di lei".



Sul futuro di Kara:"Voglio soltanto addentrarmi più a fondo in lei, nei suoi sentimenti, nella sua quotidianità. Mi piacerebbe soltanto vederla in abiti normali, in abiti umani. In quanto fan, per tutto il tempo delle riprese ho pensato 'Cosa indosserebbe? Che occhiali indosserebbe?'". The Flash ha avuto tre finali diversi a causa delle diverse opinioni delle dirigenze Warner/DC sulla conclusione del lungometraggio che per la prima volta racconta le vicende del personaggio, membro della Justice League.



In The Flash di Andy Muschietti, Barry Allen è costretto a viaggiare nel tempo per impedire un tragico evento che coinvolgerà sua madre. Tuttavia, i cambiamenti provocati da Allen (Ezra Miller), porteranno alla creazione di un multiverso.



Nel cast del film, oltre a Ezra Miller e Sasha Calle, anche Michael Keaton nei panni di Bruce Wayne/Batman, Michael Shannon, Ron Livingston e Kiersey Clemons.



Non perdetevi la nostra recensione di The Flash, film che attualmente è disponibile nelle sale cinematografiche.