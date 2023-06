The Flash, Sasha Calle sul primo incontro con Gal Gadot:'La ammiro'

The Flash di Andy Muschietti registrerà il debutto di una nuova interprete di Supergirl, Sasha Calle, e nel cast sarà presente anche Gal Gadot, ormai conosciuta in tutto il mondo per il ruolo di Wonder Woman. La presenza di Gadot sul set ha entusiasmato Calle, sua grande fan. L'attrice ha raccontato il suo primo incontro con Gadot.

"Voglio davvero parlare di Gal [Gadot]" ha dichiarato a Comicbook "Vidi Wonder Woman nel 2017, ritagliai una sua foto e la misi sulla mia vision board. Faceva acrobazie. E ricordo soltanto che rimasi così ispirata da lei e quando l'ho incontrata ho pensato 'Ho visto il tuo film, e grazie a te, per merito della tua rappresentazione di donna supereroina sullo schermo' sapevo che avrei dovuto farlo. E mi dicevo 'Eccomi qui, di fronte a te', come se fosse un'espressione selvaggia. E Gal è così dolce, così amorevole, premurosa, solidale. Mi piace davvero, la guardo con ammirazione e la ammiro, è così dolce. Non ho mai 'fangirlato' ma ero tipo 'Uhm, non lo farai, è Wonder Woman. Non farai nemmeno la fan'" ha dichiarato Calle.



Nel cast di The Flash ci saranno anche Ezra Miller nei panni di Barry Allen/The Flash, Michael Shannon nel ruolo del Generale Zod, Ron Livingston, Maribel Verdù, Kiersey Clemons Antje Traue e il ritorno di Michael Keaton nel ruolo di Batman, interpretato nei due film di Tim Burton, Batman (1989) e Batman - Il ritorno (1992).



Non perdetevi la nostra analisi del trailer mozzafiato di The Flash, che verrà distribuito nelle sale cinematografiche italiane dal 15 giugno.