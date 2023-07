The Flash, Sam Williams mostra The Dark Flash nel suo aspetto migliore

La figura di The Dark Flash nel film di Andy Muschietti ha entusiasmato i fan del DCEU, e non sorprende che abbia richiesto un lavoro immane da parte della produzione; al riguardo, l'artista Sam Williams ha svelato in un post su Instagram il miglior aspetto mai realizzato per il celebre antagonista della storia.

"Dark Flash - The Flash" scrive come descrizione del post. "Ero molto orgoglioso di questo lavoro. Rappresentava una vera sfida, perché andava ben oltre un progetto composto da creature, oggetti di scena e costumi, si trattava di un cambiamento netto. Ho pensato che fosse una delle cose migliori realizzate per The Flash". Quanto agli altri artisti, ricordiamo Alexandra Byrne come progettatrice, Dan Grace come supervisore dei costumi, Domachowski come ideatore del concetto iniziale. A proposito, avete notato i camei vocali in The Flash?

"In pratica, questa è stata una collaborazione tra Krisyan Mallett e il team di costumeFX. Abbiamo realizzato i modelli e li abbiamo modificati fino ad applicarli in una schiuma di lattice. Ha funzionato così bene – con tanto di protesi".

Ma chi è Dark Flash? Quando Barry Allen (Ezra Miller) crea una linea temporale differente, addestra una sua variante per difendere la Terra, ma la Justice League gli impedisce di portare al termine il suo lavoro; così, il giovane Barry esegue un loop temporale dietro l'altro per salvare i suoi amici fino a trasformarsi in una versione mostruosa di se stesso; in particolare, è stato proprio ll'antagonista a bloccare Barry nella timeline di Flashpoint.

Il film è al cinema dal 15 giugno 2023. Se non l'avete letta, ecco la nostra recensione di The Flash.