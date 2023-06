The Flash: il ritorno di Michael Keaton fa chiedere ai fan quale Batman sia il più forte

Il ritorno di Michael Keaton come Batman nel film di Andy Muschietti The Flash ha risvegliato i fan del Cavaliere Oscuro e li ha portati a chiedersi su Reddit quale tra le versioni di Keaton, Affleck e Bale risulterebbe vincitrice in un’eventuale lotta tra i tre. A giudicare dall’esito della discussione la risposta apparirebbe scontata.

Il nuovo film con Ezra Miller si sta rivelando una delusione al botteghino tanto da portare Fandango ad attuare una promozione per The Flash, ma, nonostante gli scarsi introiti, la natura nostalgica del multiverso creato dalla DC ha provocato diverse discussioni tra i fan degli eroi della casa di Superman.

Una delle questioni più rilevanti che il pubblico sta sollevando è quella che riguarda un’eventuale battaglia tra i Batman di Michael Keaton, Ben Affleck e Christian Bale.

Nonostante la grande fisicità mostrata da Bale nella trilogia di Nolan e l’iconicità del personaggio presentato da Tim Burton nei suoi adattamenti, il favorito dai fan, almeno in questo senso, sembrerebbe però essere Ben Affleck considerato dalla stragrande maggioranza il favorito per una possibile guerra tra pipistrelli.

Tra le motivazioni portate in favore dell’eroe rappresentato dal marito di Jennifer Lopez il fatto che sia l’unico Batman chiamato in causa ad aver affrontato Superman, tra l’altro vincendo e che tra i tre appaia come il più veloce e il più pronto fisicamente.

Dalla discussione è stato tenuto fuori l’Uomo Pipistrello interpretato da Robert Pattinson, ma, vista la giovane età del personaggio nell’ultima incarnazione cinematografica, probabilmente neanche lui potrebbe avere successo contro quello del protagonista di Daredevil.

Anche secondo voi non ci sarebbe alcuna possibilità per gli altri Batman? A proposito dell’eroe mascherato, vi lasciamo alla notizia che la produzione di The Batman 2 dovrebbe cominciare a breve.