The Flash, rimosso il cameo di Henry Cavill? 'È stato pagato 250mila dollari'

La notizia dell'addio di Henry Cavill al DC Universe è arrivata come un fulmine a ciel sereno per quei fan che erano saltati dalla poltrona nel rivedere il Superman di Justice League durante Black Adam: una novità che si fa ancora più dolorosa in vista di The Flash, al quale il buon Henry avrebbe probabilmente preso parte.

Stando alle ultime voci, infatti, l'ex-star di The Witcher avrebbe già girato un cameo nell'attesissimo (e altrettanto discusso, a causa delle imprese di Ezra Miller) film di Andy Muschietti, per il quale avrebbe inoltre pattuito lo stesso compenso ricevuto per la sua comparsa in Black Adam: dopo gli ultimi sviluppi, però, pare proprio che anche Flash dovrà fare a meno di Superman.

A confermare la notizia è stato Umberto Gonzalez di The Wrap: "Cavill è stato pagato 250mila dollari per quel cameo in Black Adam e altri 250mila per l'ormai cancellata scena di Clark Kent sul finale di The Flash" si legge in un tweet con cui il reporter ha risposto a un post che parlava del compenso percepito da Cavill per gli episodi di The Witcher.

Gunn e Safran, insomma, hanno davvero deciso di rimuovere ogni traccia del passaggio del nostro Superman: sarà una decisione irrevocabile? Chi può dirlo! Recentemente, intanto, è stata annunciata la nuova data d'uscita di The Flash.