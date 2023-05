The Flash, il compositore Benjamin Wallfisch rilascia le prime tracce della colonna sonora

Benjamin Wallfisch è il talentuoso compositore della colonna sonora di The Flash, il nuovo film con Ezra Miller che segna il ritorno del Batman di Michael Kaeton e Ben Affleck.

WaterTower Music ha svelato, in anteprima per i fan, due brani dell'attesissima entusiasmante colonna sonora di Benjamin Wallfisch. Il DC Universe prenderà le sfumature di "Worlds Collide" e "Rune": i due brani sono già online, e i fan avranno così un piccolo assaggio delle atmosfere della folle corsa di Ezra Miller! Wallfisch ha già lavorato in film di successo come Shazam! e Blade Runner 2049 imponendosi nell'industria cinematografica: Wallfisch rinnova, inoltre, la collaborazione con il regista Andy Muschietti con il quale ha già lavorato nella colonna sonora di It. Una piacevole anteprima per i fan senza sgradite sorprese come lo spot televisivo andato in onda in Giappone di Batman!

Come mostra il trailer di The Flash, il nuovo film del DC Universe è liberamente tratto dalle vicende di Flashpoint e racconta i tentativi di Barry Allen/The Flash di salvare la madre viaggiando indietro nel tempo. La mossa di Barry Allen, però, si mostra pericolosa per l'intera umanità e Flash dovrà correre più veloce della luce per salvare l'Universo e ritrovare la sua linea temporale originale.

The Flash arriverà nelle sale italiane il 15 giugno 2023!