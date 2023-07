The Flash è un remake di Donnie Darko? La teoria dei fan sul film con Ezra Miller

Il disastroso flop di The Flash lascia ben poche speranze riguardo il futuro del film, ma a rivitalizzarlo (almeno in parte) è una teoria recentemente apparsa sul web: secondo quest'ultima, infatti, la pellicola DC avrebbe moltissimi punti in comune con... Donnie Darko, l'iconico esordio alla regia di Richard Kelly.

A formulare l'ipotesi è l'utente SuperMechagodzilla, che così scrive sul forum Something Awful: "Il giovane Barry è soltanto uno studente universitario completamente anonimo, senza alcun interesse per nulla in particolare. (Penso studi economia?) Un giorno, però, entra in contatto con un'entità magica che viaggia nel tempo, gli impone dei superpoteri e lo avverte di come il mondo finirà tra, tipo, poche settimane. L'entità lo trascina poi in un viaggio surreale, onirico ed esoterico, durante il quale incontra persone interessanti e si ritrova a innamorarsi di Supergirl. Costretto a guardarla morire ancora e ancora, ancora e ancora, mentre il mondo crolla, il giovane Barry decide infine che la sua esistenza è un errore e si sacrifica per cancellare la linea temporale condannata".

Ha poi concluso: "In altre parole, è Donnie Darko raccontato dal punto di vista di Frank il Coniglio – nonostante si tratti di una versione comica, è anche una rivelazione non troppo graduale del fatto che Frank è un vero idiota".

Rilasciato nel 2001, Donnie Darko fu sviluppato in soltanto 28 giorni e racconta la storia dell'omonimo protagonista (interpretato da Jake Gyllenhaal), il quale, dopo un'esperienza di sonnambulismo e l'incontro con Frank, giunge alla conclusione che il mondo finirà tra 28 giorni, 6 ore, 42 minuti e 12 secondi. Incredibile a dirsi, lo sconosciuto sequel di Donnie Darko ha incassato più del predecessore.

E voi cosa ne pensate? La teoria si SuperMechagodzilla è valida, oppure forza il collegamento tra le due pellicole? Fatecelo sapere nei commenti!