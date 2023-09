The Flash, qual era la sceneggiatura originale del film?

Se c'è un film simbolo di cosa significa "problemi produttivi" negli ultimi anni è sicuramente The Flash. Tra riscritture, scene tagliate, scene aggiunte e cambiamenti di qualsiasi tipo ne sono successe davvero di ogni: ma allora qual era la sceneggiatura originale del film?

Nei mesi precedenti, ma anche successi, all'uscita di The Flash sono trapelati tanti dettagli su quella che sarebbe dovuta essere la sceneggiatura originale prima dei vari rimaneggiamenti. Di questi ne ha parlato anche Grant Morrison, storico autore DC che era in carica di una delle prime versioni dello script. Versione che tra l'altro vedeva anche la partecipazione dello stesso protagonista, Ezra Miller, che stando a Morrison è andato da lui con tantissime idee da sviluppare.

Sembra che questa versione iniziale fosse una storia soltanto su Flash, quindi non incentrata sul multiverso e cose simili, ed è uno dei motivi per cui la sceneggiatura di Miller e Morrison è stata poi accantonata. Dato che, sempre stando alle parole di Morrison, il film sarebbe stato più simile a un Ritorno al futuro che a un cinecomic canonico come ce lo immaginiamo. E nonostante questa reference pare che questo Flash fosse molto più dark della versione arrivata al cinema.

Nel mentre ci sarebbe stata la versione più leggera di John Francis Daley e Jonathan Goldstein, che tra l'altro non piaceva proprio a Ezra Miller e che avrebbe fatto nascere quella fra lui e Morrison. Anche in questo caso si voleva affrontare la vita di tutti i giorni di Barry Allen e il suo rapporto con l'alter ego supereroistico.

E persino la versione di Muschietti ha subito diversi cambiamenti. Come ad esempio il finale di The Flash visto al Cinemacon. O il fatto che il Batman di Michael Keaton sarebbe diventato il principale del DCEU. Assieme ai vari cameo di Henry Cavill e Gal Gadot (un altro ancora rispetto a quello visto). Oppure una scena eliminata di The Flash in cui Barry ci prova con Supergirl.

Insomma, tantissimi cambiamenti, e chissà quanti altri di cui non siamo a conoscenza. E voi invece quale versione di The Flash avreste voluto vedere? Ditecelo nei commenti qua sotto!