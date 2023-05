The Flash, il protagonista del nuovo spot TV è Batman

Dopo lo spot sui viaggi nel tempo di The Flash, una nuova anteprima pubblicata da Warner Bros ci mostra di più sul Batman di Michael Keaton.

I più nostalgici del Cavaliere Oscuro di Keaton avranno pane per i propri denti: nella clip pubblicata dall'account ufficiale Tik Tok di Warner Bros, Batman pronuncia due delle sue più iconiche frasi "Vuoi impazzire?Diventiamo matti". Il ritorno di Keaton è tra i più attesi del cinema, ma non solo: grazie alla spericolata avventura nel Multiverso intrapresa da Barry Allen/Flash, interpretato da Ezra Miller, i fan potranno gioire anche del ritorno del Batman di Ben Affleck, Supergirl di Sasha Calle. I quattro supereroi si uniranno contro il malvagio generale Zod, a cui da il volto di nuovo Michael Shannon, nel tentativo di salvare l'Universo.

Sia nella nuova pellicola con protagonista il velocista DC che nella vita reale, Ezra Miller predilige ruoli controversi: proprio per questo motivo la promozione del film è sempre più incentrata sui vecchi e iconici ritorni che su Miller. Anche il futuro dell'attore appare incerto nel franchise: The Flash avrà un sequel? Forse è ancora presto per dirlo, ma ciò che è certo è che The Flash assume una grande importanza per James Gunn in quanto resetterà il DC Universe.

The Flash arriverà nei cinema italiani il 15 giugno ma nell'attesa potete dare un'occhiata ai nuovi character poster con Flash, Batman e Supergirl!