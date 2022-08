The Flash: le proiezioni di prova hanno i voti più alti per un film DC dai Batman di Nolan

Nonostante secondo un nuovo sondaggio The Flash con Ezra Miller andrebbe cancellato, le nuove informazioni relative al prossimo cinecomix della DC Films per una volta non sono legate alle controversie riguardanti la sfera personale del suo protagonista, ma alla qualità dell'opera.

Secondo quanto riportato in queste ore dal The Hollywood Reporter, infatti, nell'ultima proiezione di prova organizzata per il film diretto da Andy Muschietti The Flash avrebbe ottenuto i voti più alti per DC Films dai tempi dei Batman di Nolan. Naturalmente il giudizio del pubblico di prova come al solito lascia il tempo che trova, ma evidentemente il risultato servirà a cementare la decisione di Warner Bros Discovery in relazione all'uscita del film: qualche settimana fa del resto il ceo della compagnia David Zaslav aveva lodato The Flash, e al di là dei bizzarri comportamenti di Ezra Miller non è la prima volta che nei dietro le quinte di Hollywood si parla bene del cinecomix di Muschietti.

I film di Christopher Nolan dedicati a Batman sono stati acclamati dalla critica e hanno riscosso un enorme successo al botteghino, con The Dark Knight e The Dark Knight Rises che hanno superato addirittura il miliardo di dollari di incasso a livello globale: adesso Warner Bros Discovery con The Flash sembra convinta di avere tra le mani un'altra gallina dalle uova d'oro, motivo per il quale la compagnia ha fatto di tutto in queste settimane per evitare di scartare il film (anche costringere Ezra Miller alle scuse pubbliche e spingerlo ad iniziare un percorso di recupero).

