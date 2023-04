The Flash, programmate delle proiezioni speciali al CinemaCon di Las Vegas!

Sono state annunciate per il CinemaCon, le prime proiezioni speciali anticipate di The Flash, che arriverà in sala il 16 giugno. Ovviamente sarà un modo per capire le prime impressioni della stampa e dei fan intorno al film che, finalmente, dopo anni di attesa vedrà luce.

Insomma, nonostante tutti i problemi intorno alla pellicola, The Flash si sta avvicinando sempre di più. Dal 24 al 27 aprile si terrà al Ceasar Palace di Las Vegas la convention che darà modo alla Warner di tastare il terreno e le reazioni intorno al film. Secondo quanto trapelato le proiezioni dovrebbero arrivare nel corso della stessa giornata e, allo stesso tempo, dovrebbe essere pubblicato il trailer finale della pellicola.

A differenza dei suoi predecessori The Flash ha già una data d'uscita streaming preannunciato la voglia della Warner di portare avanti una campagna promozionale dedicata anche a questo tipo di mercato. Come a lungo preannunciato, il film segnerà il ritorno storico del Batman di Michael Keaton che tornerà a vestire i panni dell'uomo pipistrello dopo più di trent'anni dall'ultima volta. La Warner sembra avere incredibile fiducia sul film, incarnata dal CEO dei DC Studios James Gunn che ha definito The Flash come uno dei migliori cinecomic che abbia mai visto nella sua vita.

Nel frattempo pare che Tom Cruise abbia visto The Flash, mostrandosi fin da subito entusiasta del film e definendolo "il film di cui il pubblico ha bisogno". Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!