The Flash, un nuovo poster fan-made omaggia Supergirl e il Batman di Michael Keaton

The Flash rappresenterà un momento cruciale per l'universo cinematografico DC: al film con Ezra Miller spetterà il compito di resettare tutto proiettandoci verso il DC Universe pensato da James Gunn e Peter Safran, ma se un occhio è rivolto al futuro l'altro dovrà necessariamente guardare a un passato più che glorioso.

Se il futuro è rappresentato, tra le altre cose, dalla nuova Supergirl interpretata da Sasha Calle, il passato si presenterà invece in splendida forma davanti ai nostri occhi grazie al ritorno del Batman di Michael Keaton, pronto a riprendere il ruolo del giustiziere mascherato di Gotham dopo avercene regalato una delle versioni più amate nei due film di Tim Burton.

Un ritorno, quello di Keaton, che rappresenta senza ombra di dubbio una delle principali attrattive del film di Andy Muschietti, come si evince anche da un ultimo poster fan-made che, pur mettendo in primo piano il velocissimo eroe interpretato da Ezra Miller, non perde l'occasione di porre l'accento sulla presenza del nostro vecchio Bruce Wayne (oltre, ovviamente, a quella della già citata Supergirl).

E voi, che aspettative avete per questo gran ritorno di Michael Keaton? Pensate possa effettivamente rappresentare un valore aggiunto per il film? Diteci la vostra nei commenti! Momenti amarcord a parte, intanto, scopriamo insieme quanto è costato il The Flash di Andy Muschietti.