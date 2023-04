The Flash, il poster ufficiale confonde i fan: nasconde il Superman di Henry Cavill?

Il nuovo poster dell'attesissimo The Flash è svelato, ma ha mandato in confusione molti utenti Reddit: Ezra Miller, infatti, assume una posizione speculare a quella del Superman di Henry Cavill, licenziato dal DC Universe.

D'altro canto, un critico evidenzia come l'iconica posa sia ricorrente all'interno dell'universo narrativo in questione. Così afferma James Gunn riguardo il licenziamento di Henry Cavill: "Innanzitutto, non non abbiamo interrotto il rapporto lavorativo con Henry. Lui non è mai stato assunto, ha semplicemente partecipato a un cameo [in Black Adam] fino a raggiungere la fine della sua storia. Moltissime persone sono arrivate a conclusioni assolutamente inesatte. Per me, però, adesso conta soltanto scegliere il nuovo Superman e il nuovo regista per una storia che non vedrà la partecipazione di Henry".

Cosa aspettarci da The Flash? Diretto da Andy Muschietti e scritto da Christina Hodson, è il tredicesimo film del DC Extended Universe il primo stand-alone cinematografico di Flash. La storia vedrà Barry Allen viaggiare indietro nel tempo per tentare di impedire l'omicidio di sua madre, ma, così facendo, finisce con creare una realtà alternativa nella quale Superman non è mai arrivato sulla Terra. Riuscirà l'eroe a liberare la kryptoniana Kara Zor-El, sconfiggere il Generale Zod e tornare nella linea temporale originale? Le riprese sono iniziate il 19 aprile 2021 negli studi Leavesden con il titolo provvisorio di Baby Shower, per poi concludersi sei mesi dopo, il 18 ottobre 2021.

Il film sull'uomo più veloce del mondo debutterà nelle sale cinematografiche italiane il 14 giugno 2023. Nell'attesa, una domanda sorge spontanea: ci sarà anche Grant Gustin in The Flash?