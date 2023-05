The Flash, è possibile tornare indietro nel tempo? Lo svela il nuovo spot televisivo

Dopo la pubblicazione del final trailer di The Flash, i fan sono pronti a un nuovo viaggio nel tempo nel nuovo spot televisivo del prossimo film DCEU.

Le immagini che scorrono nel video pubblicato dall'account Twitter ufficiale di The Flash vedono due Batman, Ben Affleck e Michael Keaton e ovviamente Barry Allen che discutono della possibilità di viaggiare nel tempo. Proprio il viaggio del tempo sarà alla base del nuovo film sul velocista DC interpretato, dopo mille turbolenze, da Ezra Miller. La nuova pellicola, diretta dal re dell'horror Andy Muschietti, è liberamente tratta da Flashpoint e racconta i tentativi di Barry Allen/The Flash di salvare la madre tornando indietro nel tempo, innescando un pericolo per la sopravvivenza dell'intero Universo.

Gli spot televisivi di The Flash mostrano sempre nuove sfaccettature del prossimo cinecomix che si pone come obiettivo quello di resettare l'Universo DCEU prima della nuova direzione di James Gunn e Peter Safran. Lo spot andato in onda in Giappone, qualche tempo fa, ha svelato anche troppo! L'anteprima di Twitter invece, ha regalato ai fan ancora un momento con Michael Keaton, il Batman più amato dei fan come rivela anche il nuovo poster fan-made di The Flash!

Ce la farà l'uomo più veloce al mondo a correre verso la salvezza dell'umanità?The Flash è stato mostrato in anteprima durante il Comicon di Napoli. I più fortunati conoscono già la risposta, mentre The Flash arriverà nei cinema italiani il 15 giugno 2023.