The Flash, piccola rivincita: il film DC vende tanto in VOD e domina le classifiche

In questi giorni The Flash al box office è stato superato anche da Sound of Freedom, il film complottista con Jim Cavaziel, ma almeno il fiasco che il nuovo cinecomix DC Studios ha fatto registrare al botteghino sarà tamponato dal mercato home-video.

Come riportato da IndieWire, infatti, The Flash è arrivato al primo posto in tutte le tre principali piattaforme VOD (iTunes, Google Play, Vudu) durante la settimana del suo debutto sul mercato digitale: andando a guardare le tre graduatorie, si possono notare che sono principalmente quattro i titoli che stanno andando molto forte in digital, con The Flash al primo posto seguito da altre tre film popolari come Super Mario Bros., Transformers: Il risveglio e Guardians of the Galaxy 3. Anche il nuovo film d'animazione della DreamWorks e della Universal, Teenage Kraken, sta ottenendo un discreto successo dopo il passaggio poco fortunato nelle sale, comparendo in tutte e tre le classifiche digitali e spingendosi fino al terzo posto nella Top 10 di Vudu.

A causa di una lunghissima e difficilissima produzione, The Flash è stato un film terribilmente costoso da realizzare, e alla fine il suo budget è salito fino alla cifra pazzesca di 220 milioni di dollari (escluse le ingenti spese per il marketing, circa 100 milioni). In base a questi dati si stima che Warner Bros abbia perso circa 200 milioni con The Flash, ma come vi direbbe qualsiasi analista di mercato il passaggio nelle sale cinematografiche è solo 'il primo ciclo vitale' di un film sul lato economico, e la speranza per il titolo DC è che le vendite home-video, tra digitale e fisico, possano se non recuperare quantomeno tamponare il fallimento al box office.

