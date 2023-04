The Flash, perché c'è Supergirl e non Superman di Henry Cavill nel remake di Man of Steel?

No, non avete bisogno di una visita oculistica, ci vedete benissimo: il nuovo trailer di The Flash ha confermato che il prossimo film DC Studios fornirà un vero e proprio remake di Man of Steel di Zack Snyder, con una grandissima ed evidente differenza: Supergirl al posto di Superman.

Ebbene si, nonostante il film di Andy Muschietti rivisiterà dichiaratamente gli eventi del film di Snyder, uscito esattamente dieci anni fa nel 2013 (in una scena del nuovo trailer, c'è anche una diretta citazione al significato del simbolo S sul costume), in The Flash non ci sarà alcuna traccia di Henry Cavill: al suo posto, invece, il pubblico farà la conoscenza - per la prima volta sul grande schermo - di una nuova versione di Supergirl, qui interpretata da Sasha Calle.

Com'è possibile? Niente di più semplice: essendo appunto una sorta di 'remake' di Man of Steel, The Flash rivisiterà quegli eventi con un'escamotage, quello del Multiverso e del collasso delle dimensioni: in pratica, quando tornerà indietro nel tempo per salvare i suoi genitori (suo padre è stato ingiustamente incolpato dell'omicidio di sua madre) il protagonista Barry Allen scatenerà la nascita di una dimensione alternativa, e nel mondo in cui capiterà il Superman di Henry Cavill non è mai arrivato sulla Terra. Al suo posto c'è Supergirl, l'unica super-umana del pianeta, che però il generale Zod ha imprigionato: per salvare il mondo, Flash dovrà cercare l'aiuto di un Batman vecchio e in pensione (Michael Keaton) per liberare Supergirl, l'unica in grado di fermare Zod.

Al momento non è chiaro se questa Supergirl sarà la 'classica' Kara Zor-El, cugina di Kal-El alias Clark Kent, oppure una versione alternativa di Superman, al femminile: il materiale stampa ufficiale di Warner Bros descrive il personaggio come 'il Kryptoniano' senza neppure scomodare il nome di Supergirl, dunque è probabile che per scoprirlo bisognerà attendere l'uscita del film.

A questo proposito vi ricordiamo che The Flash uscirà in Italia il 15 giugno prossimo. Per altre novità, vi rimandiamo alle prime reazioni della stampa a The Flash, salutato come un capolavoro dopo la premiere al CinemaCon di questi giorni.