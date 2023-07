The Flash, perché il cinecomic con Ezra Miller è andato così male?

I dati ormai hanno certificato il flop di The Flash, l'ultimo film del DCEU diretto da Andy Muschietti, con protagonista Ezra Miller. Il film ha incassato sinora 210,9 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui 87,6 milioni di dollari provenienti dal box-office americano e circa 123 milioni di dollari dal mercato internazionale.

Cifre non eccezionali ma comunque superiori ad altri titoli del comparto DC, da Shazam! 2 a Birds of Prey. Su Everyeye potete leggere la nostra recensione di The Flash.



Tuttavia, Warner incassa un risultato davvero deludente, uno dei peggiori per quanto concerne il lato cinecomic, che chiude definitivamente il pessimo tragitto del DC Extended Universe, prima di inaugurare il nuovo corso targato James Gunn e Peter Safran.



Ma perché The Flash si è rivelato un flop? Il film è uscito in un periodo in cui l'attenzione mediatica era già totalmente spostata sul nuovo DC Universe di James Gunn, che si inaugurerà con Superman: Legacy. Il DCEU è considerato un franchise ormai tramontato e The Flash è uno degli ultimi tasselli. Possibile che l'hype intorno al film fosse scemato nel corso dei mesi. Un altro motivo potrebbe essere ricondotto alle problematiche legate alla vita personale di Ezra Miller, che più volte ha rischiato di interrompere definitivamente la produzione, mettendo in grossi guai Warner Bros.



In ogni caso si attende l'uscita in streaming del film, che potrebbe risollevarsi proprio grazie alla pubblicazione sulle piattaforme per recuperare quel terreno perso sul grande schermo.



In un nuovo approfondimento ci siamo chiesti: gli effetti special di The Flash sono così disastrosi come sono stati descritti?